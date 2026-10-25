به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت‌نام معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای ارزیابی شایستگی معلمی آغاز شد.

داوطلبان تا سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام و تکمیل پرونده الکترونیکی فرصت دارند.

داوطلبان باید برای تکمیل پرونده الکترونیکی خود به نشانی psd.cfu.ac.ir مراجعه کنند.

بارگذاری مدارک موردنیاز، پرداخت هزینه‌های مربوط و دریافت فرم‌های معاینه پزشکی برای داوطلبان الزامی است.

داوطلبان باید در روز ارزیابی شایستگی معلمی، اصل و تصویر مدارک بارگذاری‌شده در سامانه را به همراه داشته باشند.

عدم ثبت‌نام و تکمیل پرونده الکترونیکی در مهلت مقرر، به منزله انصراف از ادامه فرایند ارزیابی شایستگی معلمی است.