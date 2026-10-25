همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نمایشگاه سوگواره فاطمی در ورامین برپا شد؛ نمایشگاهی که در ۲۵۰۰ مترمربع، مصائب آل‌الله را در قالب آثار هنری، تاریخی و اجرای نمایش روایت می‌کند و به شهدای جنگ تحمیلی، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، نیز می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نمایشگاه در ۲۵۰۰ متر مساحت ، مصائب آل الله را در قالب آثار هنری ، تاریخی و اجرای نمایش نشان می‌دهد.

در این نمایشگاه به دو جنگ تحمیلی اخیر و شهدای آن به ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز پرداخته شده است.

نمایشگاه سوگواره فاطمی ورامین تا ۲۲ آبان هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.