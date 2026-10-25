تیم فوتسال جوانان بانوان کشورمان در دیداری دوستانه مقابل تیم طبیعت تهران با نتیجه دو بر یک به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار دوستانه یکشنبه ۳ آبان در راستای آماده‌سازی تیم فوتسال جوانان بانوان برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه دو بر یک به سود ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید.

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این مسابقه آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان پیش از اعزام به مسابقات المپیک سنگال برگزار شد تا کادر فنی شرایط بازیکنان را در یک دیدار تدارکاتی مورد ارزیابی قرار دهد.

لازم به توضیح است، حسین شمس، پیشکسوت فوتسال و احسان کامیانی، سرپرست سازمان لیگ فوتسال در سالن حضور داشتند و از نزدیک این بازی را نظاره کردند.

برنامه زمان بندی بازی‌های تیم فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

کاستاریکا – ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان / ساعت ۱۵:۳۰

کامرون – ایران

پنج‌شنبه ۱۴ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

ایتالیا – ایران

مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان در گروه B قرار دارد.