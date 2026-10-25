به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،گروه جهادی پزشکی شهید دکتر رهنمون با حضور ۱۲ پزشک و متخصص در منطقه نیروگاه قم، خدمات معاینه، دارو و ارجاع به بیمارستان را به‌صورت رایگان به حدود پانصد نفر ارائه کرد تا مرهمی بر رنج درمانی خانواده‌های کم‌برخوردار باشد.

افزایش هزینه‌های دارو و درمان، بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار را در تأمین نیاز‌های پزشکی با مشکل روبه‌رو کرده است؛ خانواده‌هایی که برای درمان بیماری‌های خود، بیش از هر زمان دیگری به حمایت خیران و گروه‌های جهادی نیاز دارند.

مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با اشاره به اجرای حدود ۱۵ ساله طرح شهید دکتر رهنمون گفت: در این طرح، ۱۲ نفر از پزشکان جهادی در مسجد و مراکز مذهبی منطقه نیروگاه حضور یافتند و از ساعت ۱۲، خدمات معاینه و درمان رایگان را به مردم ارائه کردند.

نادعلی افزود: در این برنامه حدود پانصد نفر به‌صورت رایگان معاینه شدند و دارو‌های مورد نیاز آنان نیز با حمایت خیران سلامت، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قم و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأمین شد.

وی با تأکید بر اینکه خدمات این گروه جهادی به معاینه اولیه محدود نمی‌شود، گفت: بیمارانی که به درمان تخصصی یا خدمات بیمارستانی نیاز داشته باشند، به بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) ارجاع داده می‌شوند و مراحل ادامه درمان آنان نیز با همراهی خیران سلامت و به‌صورت رایگان پیگیری می‌شود.

حضور پزشکان جهادی در مناطق کم‌برخوردار، فرصتی برای رسیدگی به بیمارانی است که گاهی به دلیل مشکلات مالی، درمان خود را به تعویق می‌اندازند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از بار سنگین هزینه‌های سلامت را از دوش خانواده‌ها بردارد.

درمان رایگان این بیماران، تنها ارائه یک خدمت پزشکی نیست؛ بلکه جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ جایی که پزشکان جهادی و خیران سلامت، برای کاستن از رنج مردم و بازگرداندن امید به زندگی، بی‌منت در کنار نیازمندان می‌ایستند.