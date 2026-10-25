

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به آغاز عملیات میدانی نهمین دوره سرشماری نفوس و مسکن کشور گفت: در این دوره، برای نخستین بار با تکیه بر اطلاعات ثبتی و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات ۹۳ درصد خانوار‌ها احصا شده و عملیات میدانی با هدف تکمیل اطلاعات و راستی‌آزمایی داده‌ها تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

علیرضا نورانی با اشاره به ضرورت تکمیل اطلاعات خانوار‌های باقی‌مانده تصریح کرد: برای خانوار‌هایی که اطلاعات آنها به دلیل نقص در برخی شاخص‌ها نیازمند تکمیل است، پیامک ارسال خواهد شد تا از طریق سامانه «دولت من» اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی افزود: ۱۰۵ نیروی آمارگیر در اجرای این طرح فعالیت می‌کنند و برای مراجعه به خانوار‌ها با پوشش و نشان رسمی مرکز آمار ایران حضور خواهند یافت.

نورانی با اشاره به فعالیت نیرو‌های اجرایی سرشماری گفت: ۱۰۵ نیروی آمارگیر در خط مقدم اجرای این طرح فعالیت می‌کنند و برای مراجعه به خانوار‌ها با پوشش و نشان رسمی مرکز آمار ایران حضور خواهند یافت.

وی با تأکید بر حفظ حریم خصوصی شهروندان خاطرنشان کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این سرشماری برای شناخت وضعیت جمعیت و مناطق کشور و بهبود نظام برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارتباطی با بررسی پرونده‌های شخصی افراد، افزایش یا کاهش یارانه‌ها، کالابرگ یا مالیات ندارد؛ بنابراین، از مردم درخواست می‌کنیم با اطمینان خاطر به پرسش‌های آمارگیران پاسخ دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مشارکت سالمندان و افرادی که امکان تکمیل اطلاعات به‌صورت اینترنتی را ندارند، گفت: روند ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به‌صورت مستمر رصد می‌شود و میزان مشارکت خانوار‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نورانی گفت: برای شناسایی این افراد و دریافت اطلاعات آنها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است و جزئیات مربوط به این فرایند اطلاع‌رسانی خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و تلاش نیرو‌های اجرایی، فرآیند پردازش اطلاعات و بازبینی مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده پایان بهمن ماه تمام شود.