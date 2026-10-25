معاون وزیر آموزش‌وپرورش از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین بهره‌برداری هم‌زمان از طرح استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس با عنوان «طرح شهید عرب» در آبان‌ماه خبر داد و اعلام کرد: بهره‌برداری از سلول‌های خورشیدی نیز برای آذرماه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مأموریت‌های اصلی سازمان، از اولویت مطلق مناطق دارای سرانه فضای آموزشی کمتر از سه مترمربع، اختصاص حداقل ۱۰ درصد اعتبارات طرح‌های تخریب و بازسازی به مقاوم‌سازی و تعیین ضوابط مشخص برای آغاز پروژه‌های جدید خبر داد.

حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، روز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست ستاد ملی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی که به‌صورت برخط با حضور مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها برگزار شد، بر ضرورت پرهیز از حواشی، تمرکز بر مأموریت‌های اصلی و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

تأکید بر روحیه جهادی و آغاز گام سوم نهضت

خان‌محمدی در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به ابعاد شخصیتی و مبارزاتی ایشان، بر ضرورت تداوم تلاش خستگی‌ناپذیر در مسیر خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته، اظهار کرد: تحویل ۲ هزار و ۳۳۱ فضای آموزشی در شرایط دشوار کشور، حاصل همین رویکرد و تفکر جهادی است و اکنون باید با اتکا به خداوند متعال، گام‌های جدیدی برای حرکت قدرتمند در مسیر گام سوم نهضت توسعه عدالت آموزشی تعریف شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت گسترش روحیه تلاش، مسئولیت‌پذیری و خستگی‌ناپذیری در همه سطوح مدیریتی، خواستار تمرکز مدیران بر مأموریت‌های اصلی سازمان و پیشبرد مؤثر برنامه‌ها شد.

اولویت با مناطق دارای کمبود فضای آموزشی

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تشریح سیاست‌های اجرایی سازمان، اعلام کرد: پروژه‌های واقع در مناطق دارای سرانه فضای آموزشی کمتر از سه مترمربع، در اولویت مطلق قرار دارند و برنامه‌ریزی‌ها باید با تمرکز بر رفع کمبود فضا در این مناطق انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی فضاهای آموزشی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات طرح‌های تخریب و بازسازی باید به حوزه مقاوم‌سازی اختصاص یابد.

ضوابط اجرای پروژه‌های جدید و مدیریت منابع مالی

خان‌محمدی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی و استفاده هدفمند از منابع، تصریح کرد: هیچ پروژه‌ای نباید خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده در نهضت توسعه عدالت آموزشی اجرا شود.

وی افزود: آغاز پروژه‌های جدید تنها در شرایطی مجاز است که این پروژه‌ها در مناطق بحرانی قرار داشته باشند یا اعتبار موردنیاز آن‌ها به‌طور کامل از سوی خیرین تأمین شده باشد.

توسعه زیرساخت‌های انرژی و پیگیری طرح‌های حمایتی

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین بهره‌برداری هم‌زمان از طرح استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس با عنوان «طرح شهید عرب» در آبان‌ماه خبر داد و اعلام کرد: بهره‌برداری از سلول‌های خورشیدی نیز برای آذرماه در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت برگزاری جشنواره‌های استانی خیرین مدرسه‌ساز، خواستار توجه جدی استان‌ها به اجرای باکیفیت این رویدادها شد.

خان‌محمدی در پایان بر ضرورت به‌روزرسانی دقیق اطلاعات در سامانه «بساز مدرسه» و ارائه گزارش‌های مستند و منظم تأکید کرد.