به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سوگواران فاطمی در شبی دیگر شب‌های ایستادگی و مقاومت در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در حمایت از نیرو‌های مسلح و عزت و سرافرازی وطن، جلوه‌ای از شکوه وحدت و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند.

خیابان‌های شهرستان‌های گیلان هم، شاهد حضور مردم در سنگر خیابان بود و گیلانیان غیور، با میدان‌داری در شب‌های حماسه و مقاومت، جلوه‌ای از اقتدار و همراهی خود را به نمایش گذاشتند و بر دفاع از میهن تأکید کردند.