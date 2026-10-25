به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه دیلی میرر سریلانکا گزارش داد که این ملوانان بامداد شنبه، پس از دریافت مراقبت‌های پزشکی، به ایران بازگردانده شدند. وزیر خارجه سریلانکا، با تأیید این خبر گفت کشورش ملوانان را نجات داده و بعد از خدمات درمانی لازم، بازگشت آنها را هماهنگ کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا نیز تأکید کرد که دولت این کشور به تعهدات بشردوستانه خود عمل کرده است. این ملوانان به واسطه اقدامات تروریستی نظامیان آمریکا در آب‌های سریلانکا با مشکلاتی مواجه شده بودند.