حضور پیوسته مردم در تجمع‌های شبانه مهاباد ادامه دارد؛ گردهمایی‌هایی که شرکت‌کنندگان، پیام آن را وفاداری به ایران، تقویت همبستگی و ایستادگی در برابر تهدید‌ها عنوان می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تجمع شبانه مردم مهاباد با حضور مستمر شهروندان همچنان ادامه دارد؛ حضوری که شرکت‌کنندگان، آن را نمادی از همبستگی، وفاداری به ایران و ایستادگی در برابر تهدید‌ها می‌دانند.

مردم مهاباد با تداوم حضور در این تجمع‌ها، بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی تأکید دارند و همراهی و اتحاد را عاملی مهم در صیانت از امنیت و آینده کشور عنوان می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها با تأکید بر پایبندی خود به ایران، بر این باورند که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با تکیه بر وحدت و همدلی، مسیر عبور از دشواری‌ها را هموار کرده است.