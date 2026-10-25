به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از بررسی مشکلات مالی، بدهی‌های معوق و موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی و صنعتی استان با هدف رونق اقتصادی، توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در استان خبر داد.

هادی حق شناس گفت: مشکلات تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی در حوزه مسائل مالی، تأمین مواد اولیه یا بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های برق، آب و گاز و تعهدات مالیاتی بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شد.

استاندار گیلان همچنین به بررسی مشکلات یکی از شرکت‌های فولادی مستقر در شهر صنعتی رشت اشاره کرد و گفت: این شرکت به دلیل مشکلات مدیریتی و تغییر مالکیت، با انباشت بدهی به برخی دستگاه‌ها، از جمله شرکت‌های برق و گاز، مواجه شده بود که در این جلسه مسائل آن بررسی شد تا با فراهم شدن فرصت لازم، امکان بازگشت به ظرفیت تولید پیشین فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین چیپس چوب مورد نیاز کارخانه‌های تولید‌ام‌دی‌اف تصریح کرد: میزان تولید چیپس چوب از سوی برخی شرکت‌های دارای مجوز، متناسب با نیاز و تقاضای واحد‌های تولیدکننده‌ام‌دی‌اف نیست، بر همین اساس، مقرر شد ظرفیت شرکت‌های فعال در این حوزه بررسی شود تا در صورت وجود نیاز از سوی کارخانه‌های‌ام‌دی‌اف، اقدامات لازم برای ساماندهی تولید و تأمین مواد اولیه انجام گیرد.

در پایان این نشست تعدادی از نمایندگان و مسئولان واحد‌های تولیدی نیز مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت خود را مطرح کردند و موضوعات مربوط به هر واحد برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.