بارش‌های شدید در کنار فرصت تقویت منابع آبی، می‌توانند خطر سیلاب و خسارت به زیرساخت‌ها را افزایش دهند؛ موضوعی که اجرای اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان مهاباد را ضروری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، وقوع سیلاب و وارد شدن خسارت‌های جانی و مالی در شهرستان سلماس در پی بارش‌های شدید و نقطه‌ای، بار دیگر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی‌های سیل‌آسا را مطرح کرده است؛ موضوعی که میزان آمادگی نهاد‌های مسئول در مهاباد را نیز در کانون توجه قرار می‌دهد.

در ماه‌های اخیر، هشدار‌هایی درباره احتمال بارش‌های شدید و پیامد‌های ناشی از شرایط جوی مطرح شده است؛ شرایطی که مدیریت آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مدیریت بحران است.

در این میان، پایداری شبکه برق و حفاظت از تأسیسات برقی، از اولویت‌های مدیریت بحران به شمار می‌رود. وقوع سیلاب می‌تواند به زیرساخت‌های برق‌رسانی آسیب وارد کند و اختلال در تأمین برق، روند ارائه سایر خدمات ضروری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بخش آب و فاضلاب نیز از دیگر حوزه‌های حساس در زمان وقوع سیلاب است. آسیب به تأسیسات آب‌رسانی، آلودگی منابع آب و اختلال در خدمات بهداشتی از جمله پیامد‌های احتمالی سیلاب به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، حفاظت از تأسیسات، بررسی نقاط آسیب‌پذیر و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تداوم خدمات ضروری است.

از سوی دیگر، ایجاد و نگهداری سیل‌بندها، لایروبی مسیر‌های عبور آب و اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند در کاهش حجم روان‌آب‌ها و محدود کردن خسارت‌های ناشی از سیلاب مؤثر باشد. آمادگی نیرو‌های خدمات شهری و تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز برای پاک‌سازی مسیرها، رفع انسداد آبرو‌ها و مدیریت آب‌گرفتگی معابر نیز از اقداماتی است که باید پیش از وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد.

هرچند بارش‌های مناسب می‌تواند به تغذیه آبخوان‌ها، افزایش ذخایر سد‌ها و جبران بخشی از کمبود‌های ناشی از سال‌های خشک کمک کند، اما در صورت نبود آمادگی کافی و ضعف در مدیریت روان‌آب‌ها، همین بارش‌ها ممکن است به سیلاب‌های مخرب و خسارت‌های جانی و مالی منجر شود.

با توجه به تجربه سیلاب اخیر سلماس و ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه، بررسی اقدامات انجام‌شده در مهاباد، وضعیت تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی، آمادگی شبکه‌های آب و برق، وضعیت سیل‌بند‌ها و میزان هماهنگی دستگاه‌های مسئول اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیریت سیلاب تنها به واکنش پس از وقوع حادثه محدود نمی‌شود؛ بلکه پیشگیری، شناسایی نقاط پرخطر، آماده‌سازی تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌ها پیش از آغاز بارندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارت‌ها دارد.