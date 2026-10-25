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فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق لوازم منزل با ۱۵ فقره سرقت در شهرستان قدس خبر داد و گفت:در پی شکایت یکی از شهروندان در خصوص سرقت لوازم صوتی از منزل وی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ پورمصطفوی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس پس از بررسی و صحت موضوع، با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی شخصی باسابقه کیفری شدند که با هماهنگی قضائی، سارق در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازجوئی های پلیسی به ۱۵ فقره سرقت لوازم خانگی اعتراف کرد که مقادیری اموال مسروقه نیز از مخفیگاه وی کشف شد.
متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.