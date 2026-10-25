به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ پورمصطفوی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس پس از بررسی و صحت موضوع، با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی شخصی باسابقه کیفری شدند که با هماهنگی قضائی، سارق در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازجوئی های پلیسی به ۱۵ فقره سرقت لوازم خانگی اعتراف کرد که مقادیری اموال مسروقه نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.