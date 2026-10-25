شاخص اصلی بورس عربستان به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر رسید. شاخص موسوم به «تاسی» تا حدود ۹ هزار و ۳۹۰ واحد سقوط کرد و بیش از سه درصد کاهش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در معاملات، سهام بیش از ۲۶۰ شرکت افت کرد و شرکت‌های بزرگی همچون آرامکو، بانک الراجحی، بانک ملی عربستان و آکوا پاور نیز با کاهش قیمت مواجه شدند.

این افت پس از ۸ هفته متوالی کاهش رخ داده که طولانی‌ترین روند نزولی هفتگی بورس عربستان از سال ۱۹۹۴ تاکنون بوده است. شاخص این بازار هفته گذشته با افت حدود ۴.۱ (چهار ممیز یک دهم) درصدی در سطح ۹ هزار و ۶۹۵.۸۶ واحد بسته شده بود.

سقوط بورس عربستان در پی تشدید تنش‌های نظامی با یمن و افزایش نگرانی‌های اقتصادی، درخواست‌هایی برای مداخله فوری نهاد ناظر بازار سرمایه به دنبال داشته است.