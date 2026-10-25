مراسم استقبال از زهرا رحیمی دارنده مدال نقره پاراتکواندو در بازی های پارا آسیایی آیچی ناگویای ژاپن با حضور جمعی از ورزش‌دوستان و مسئولان ورزش استان در خانه تکواندوی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، زهرا رحیمی در کلاس K ۴۴ رقابت‌های تکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ مقابل یوجیه لی از چین، دیدار نهایی را برگزار کرد و دوم شد.

وی در مرحله پایانی وزن ۵۷- کیلوگرم برابر یوجیه لی قرار گرفت و سه بر ۲ نتیجه را واگذار کرد. او راند اول را ۴ بر صفر برد، اما در دو راند دیگر با امتیاز‌های ۴ بر صفر و ۸ بر صفر شکست خورد.

ملی‌پوش پاراتکواندوی ایران در یک‌چهارم نماینده نپال را شکست داد، در ادامه برابر کامولاخون رسولو از ازبکستان پیروز شد و به فینال رسید. او با شکست در دیدار نهایی به مدال نقره دست یافت.