به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بیمه کشاورزی یکی از راهکار‌های حمایت از کشاورزان و باغداران در برابر حوادث طبیعی و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به محصولات و دسترنج یک‌ساله آنان است.

حسین صفامنش، کارشناس بیمه کشاورزی، با اشاره به آغاز بیمه محصولات کشاورزی از یکم مهرماه گفت: تاکنون اطلاعات مربوط به حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی که از طریق مراکز خدمات ثبت شده، آماده شده است و همکاران برای تکمیل فرایند بیمه با کشاورزان تماس می‌گیرند.

وی افزود: براساس آمار اعلام‌شده از سوی جهاد کشاورزی، امسال حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی در طرح فراگیر ثبت شده است.

بیمه کشاورزی در سه بخش زراعت، باغداری و دامپروری به بهره‌برداران خدمات ارائه می‌کند.

صلاح حسین‌پور، مدیرعامل بیمه کشاورزی مهاباد، در این باره گفت: در بخش زراعت، محصولات پاییزه شامل گندم دیم و آبی، جو دیم و آبی و کلزا تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وی افزود: در بخش باغداری نیز محصولاتی مانند سیب، گردو، زردآلو، هلو و بادام آبی و پیوندی بیمه می‌شوند. در بخش دامپروری هم بیمه انواع زنبور عسل، گاومیش، دام سبک و دام عشایر ارائه می‌شود.

براساس آمار‌های اعلام‌شده، سال گذشته حدود ۱۰ هزار رأس دام سبک و یک‌هزار و ۶۰۰ رأس دام سنگین در مهاباد زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، باغداران مهاباد نیز می‌توانند از ۱۵ آذرماه برای بیمه محصولات باغی خود اقدام کنند.

بیمه کشاورزی با کاهش بخشی از پیامد‌های مالی حوادث پیش‌بینی‌نشده، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و پایداری تولید ایفا کند.