هفته دهم لیگ برتر، توقف خانگی نساجی مقابل فجرسپاسی

هفته دهم لیگ برتر، توقف خانگی نساجی مقابل فجرسپاسی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر در هفته دهم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند و در پایان این مسابقه با تساوی ۲ – ۲ به پایان رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی این بازی را از نزدیک نظاره گر بود.



در دقیقه ۱۱ بازی تیم فجر پس از یکی دو حمله، روی یک شوت از پشت محوطه جریمه توانست به گل اول دست پیدا کند. گلی که با برخورد به علیرضا جعفرپور وارد دروازه نساجی شد تا فجر با گل‌به‌خودی جعفرپور از میزبان خود پیش بیفتد.

نساجی پس از دریافت گل حملاتی را روی دروازه فجر تدارک دید. اما موفق به گلزنی نشد. در دقیقه ۴۲ فجر سپاسی یک بار دیگر موقعیتی جدی روی دروازه نساجی ایجاد کرد و حرکت در عرض مرادی در محوطه جریمه نساجی و پاس عرضی او مقابل دروازه، توسط شریفی منجر به دومین گل فجر شد. اما لحظاتی پیش از این این‌که توپ به محوطه جریمه نساجی برسد، حرکت مدافع فجر سپاسی روی مهاجم نساجی در محوطه جریمه فجر که در ادامه به موقعیت گل شیرازی‌ها رسیده بود، مورد توجه کمک داور ویدئویی قرار گرفت.

برخورد بازیکن فجر با مهاجم نساجی درون محوطه جریمه در صحنه منجر به گل مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت هم با تصمیم داور نه تنها گل مردود اعلام شد، بلکه خطای رخ داده در صحنه پیش از گل نیز به عنوان پنالتی برای نساجی اعلام شد. هومن ربیع‌زاده نیز در دقیقه دوم وقت‌های اضافه این پنالتی را به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقایق پایانی نیمه نخست نیز در یک بازبینی ویدئویی دیگر، داور بازی کارت زردی که به مهدی شریفی بازیکن فجر نشان داده بود را به کارت قرمز تبدیل کرد تا فجر در نیمه دوم ۱۰ نفره راهی زمین شود.

دقیقه ۶۱ روی یکی از حملات نساجی، جواد آقایی‌پور با ضربه سر تماشایی خود روی ارسال ابوالفضل کوهی گل دوم را به ثمر رساند و از مهمان خود پیش افتاد.

نساجی پس از این گل دست‌کم ۲ موقعیت جدی گلزنی هم داشت تا برد را در این مسابقه قطعی کند که این موقعیت‌ها به گل تبدیل نشد.

دقیقه ۸۸ بازی، بازیکنان فجر سپاسی آرام آرام به سمت دروازه نساجی حرکت کردند و پس از چند پاس دقیق پشت محوطه جریمه، احسان پهلوان با یک پاس در عمق، میثم مرادی را در موقعیت تک به تک با علیرضا جعفرپور قرار داد که ضربه او با مهار ناقص و اشتباه جعفرپور به گل تساوی شیرازی‌ها تبدیل شد.

با این تساوی نساجی ۱۱ امتیازی شد و در رده یازدهم قرار گرفت و فجر سپاسی نیز جمع امتیازاتش را در رده هشتم به عدد ۱۴ رساند.