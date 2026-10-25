با بهره‌برداری از هشت اتوبوس برقی جدید، ناوگان اتوبوس برقی کلانشهر اراک به ۷۰ اتوبوس رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با بهره برداری از هشت اتوبوس برقی جدید ناوگان اتوبوس برقی کلانشهر اراک به ۷۰ اتوبوس و نیمی از این ناوگان رسید.

سخنگوی دولت در مراسم راه اندازی هشت دستگاه اتوبوس جدید در اراک با ابراز رضایت از ایجاد فضا و هوای با آلانیدگی کمتر گفت: با حرکت این اتوبوس‌ها تلاش‌ها برای کاهش الودگی هوا شتاب می‌گیرد.

فاطمه مهاجرانی افزود: با این اقدام ارام از نظر نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از رتبه دو رقمی به رتبه سوم کشور رسید.

استاندار مرکزی هم با بیان اینکه اراک از نخستین مراکز استان کشور است که توانسته با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری، نیمی از ناوگان اتوبوسرانی خود را به اتوبوس‌های برقی اختصاص دهد، گفت: این اقدام در مسیر کاهش آلودگی هوای این شهر است.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه اتوبوس‌های دیزلی از منابع آلاینده شهری به شمار می‌رود، افزود: جایگزینی آنها با وسایل نقلیه برقی می‌تواند به بهبود کیفیت هوای شهر کمک کند.

شهردار اراک هم با بیان اینکه اراک در زمینه برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی از شهر‌های پیشتاز کشور است، گفت: شهرداری توسعه کلانشهر اراک را همزمان با کاهش الودگی هوای این شهر دنبال می‌کند.

علیرضا محمودی افزود: با بهره برداری از اتوبوس‌های برقی جدید ایستگاه شارژ برقی این اتوبوس‌ها به چهار مگاوات ارتقاء یافته و راه اندازی شد.

محمدحسین ساده‌وند رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک هم با بیان اینکه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اراک گام‌های بلندی برداشته شده است، گفت: ما در این مقطع متوقف نشده و تلاش‌ها برای نوسازی هر چه بیشتر ادامه می‌یابد.