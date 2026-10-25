در نشست ستاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری، تقسیم کار تازه‌ای برای تکمیل باغ‌موزه و تعیین تکلیف یادمان‌های شهدای گمنام مشخص شد، زمین باغ‌موزه ظرف یک ماه توسط راه و شهرسازی، و یادمان‌های نیمه‌تمام با مسئولیت فرمانداران و همکاری شهرداری‌ها پیگیری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ارژنگ گفت: بر تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام یادمان‌های شهدای گمنام و تقویت زیرساخت‌های معراج شهدا تأکید کرد.

وی در نشست ستاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به نقش مردم چهارمحال و بختیاری در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر، گفت: مردم این استان همواره در میدان دفاع از کشور و پشتیبانی از رزمندگان حضور داشته‌اند و مسئولان نیز وظیفه دارند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به شهدا تلاش کنند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس استان افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، محدودیت اعتبارات موجب طولانی‌شدن روند تکمیل این مجموعه شده است و لازم است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه شتاب بگیرد.

ارژنگ ادامه داد: مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی استان ظرف یک ماه آینده، با هماهنگی استانداری، دو قطعه زمین از محل سهم شهرداری را برای توسعه محوطه باغ‌موزه دفاع مقدس مشخص کند تا با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، زمینه تأمین هزینه‌های مورد نیاز و تسریع در تکمیل این مجموعه فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر رفع موانع اجرای شبکه فاضلاب معراج شهدا تأکید کرد و گفت: شهرداری باید ظرف دو روز آینده مجوز حفاری این شبکه را صادر کند و پس از مشخص‌شدن نقطه اتصال، عملیات اجرایی شبکه نیز ظرف یک هفته آینده پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی محوطه معراج شهدا افزود: تعیین تکلیف پیمانکار حصارکشی و سامان‌دهی محوطه از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا شرایط مناسب‌تری برای بهره‌برداری از این مجموعه فراهم شود.

ارژنگ آمادگی برای شرایط بحرانی را ضروری دانست و بر پیگیری تأمین سردخانه و غسالخانه سیار تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی استانداری، این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام در استان گفت:طرح‌های نیمه‌تمام این یادمان‌ها باید با مسئولیت فرمانداران و همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تکمیل یادمان شهدای گمنام دانشگاه فرهنگیان و پیگیری طرح یادمان شهدای گمنام در دستگرد باید در اولویت قرار گیرد و در کنار آن، سامان‌دهی محوطه مصلای شهرکرد نیز دنبال شود.

ارژنگ خواستار ارائه گزارش جامع از وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام استان شد و تصریح کرد: باید با تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های مرتبط با حفظ آثار دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با جدیت بیشتری به نتیجه برسند.