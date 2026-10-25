به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

در نیمه نخست استقلال خوزستان عملکرد بهتری داشت و چند موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کرد، اما نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند تا ۲ تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز استقلال خوزستان نمایش بهتری از خود ارائه داد و خیلی زود به گل رسید؛ جواد زرگان در دقیقه ابتدایی این نیمه موفق شد دروازه شمس‌آذر را باز کند تا میزبان از حریف خود پیش بیفتد.

در دقیقه ۸۷ سیدمهدی موسوی برای دومین بار موفق شد دروازه شمس‌آذر قزوین را باز کند تا تیر خلاص را بزند و پیروزی استقلال خوزستان را تضمین کند.

این بازی در نهایت با برتری ۲ بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید تا این تیم به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کند.

در جدول استقلال خوزستان با ۹ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفت و شمس‌آذر نیز با ۷ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد.