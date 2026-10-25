تابلوفرش سردرود تبریز از روزگاران گذشته به عنوان نهاد قالی‌بافی و تابلوفرش ایران شناخته می‌شود و امروز این منطقه با سابقه طولانی و حجم عمده تولیدات، پایتخت تابلوفرش دستباف ایران و جهان لقب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردرود با سابقه طولانی و حجم عمده تولیداتش با عنوان پایتخت تابلوفرش دستباف ایران و جهان شناخته می‌شود. تابلو فرش‌های دستباف سردرود به دلیل فراوانی طیف رنگ و ظرافت به کار رفته در آنها از ارزش و مقبولیت بسیاری در سطح جهانی برخوردار است.

تابلو فرش‌های دستباف اغلب در قالب آیات قرآن کریم، پرتره و نقش‌های هنری، نقاشی منظره و دیگر طرح‌های مرسوم بافته می‌شوند که زینت‌بخش دیوار‌های خانه‌ها، موزه‌ها و قصر‌های سراسر جهان است.