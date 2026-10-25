رئیس کل دادگستری کردستان از ثبت ۱۰ مورد ضمانت الکترونیک در حوزه‌های قضایی سنندج، سقز و قروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،محمد جباری اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی فرآیند‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امروز ۱۰ مورد ضمانت الکترونیکی (بدون نیاز به کارشناسی سنتی) در دادگستری شهرستان‌های سقز (هفت مورد)، سنندج (۲ مورد) و قروه (یک مورد) صادر شد.

وی افزود: فرآیند‌های برخط، گامی عملی در مسیر کاهش مراجعات حضوری شهروندان، افزایش دقت و تسریع چشمگیر در ارائه خدمات قضایی به شمار می‌رود که با استقبال و رضایتمندی مراجعان همراه بوده است.

رئیس کل دادگستری کردستان بر ضرورت گسترش این دسته از خدمات در تمامی حوزه‌های قضایی استان تأکیدکرد و گفت: دستگاه قضایی استان در مسیر توسعه خدمت‌رسانی الکترونیک به شهروندان و پیشگیری هوشمند از اطاله دادرسی، نیازمند بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناورانه است.