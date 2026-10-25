دادستان مرکز استان خراسان رضوی در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زاوه بر هوشمندسازی قضایی، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در محوریت مدیریت جدید دادسرا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زاوه با حضور حسن همتی فر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، برگزار شد.

در این نشست که با تأکید بر جایگاه استراتژیک دادسرا به عنوان خط مقدم دفاع از انقلاب و امنیت ملی برگزار شد، محور‌های کلیدی برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت جدید دادسرا تبیین شد. در این راستا، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله «ارجاع هوشمند پرونده‌ها» و اجرای نظام «ضمانت الکترونیک» جهت تسریع در صدور قرار وثیقه و جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، به منظور ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن، از اولویت‌های اصلی اعلام شد.

همچنین با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر ضرورت تغییر رویکرد از «رسیدگی به جرم» به سمت «پیشگیری از وقوع جرم» و احیای حقوق عامه تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که صیانت از منابع آبی، حفظ اراضی ملی، مقابله با جرایم اقتصادی و فرار مالیاتی به عنوان محور‌های کلیدی فعالیت‌های آتی معرفی شدند.

در کنار این اقدامات، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت و تداوم روند کاهشی خشونت‌های کلامی و فیزیکی در شهرستان، در کنار تعامل سازنده با شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی در عین حفظ استقلال قضایی، مورد تأکید قرار گرفت.

در بخش دیگری از این مراسم، با اشاره به نقش دادسرا به عنوان «خاکریز آخر»، بر لزوم تقویت اقدامات فرهنگی در خانواده‌ها، مساجد و مدارس برای کاهش پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی و ملکی تأکید شد.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی، بر اهمیت حضور فعال دادستان در میان مردم، تکریم ارباب رجوع و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم شهرستان زاوه تأکیدکرد.

در پایان، ضمن قدردانی از خدمات و زحمات جناب آقای رجبی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب شهرستان زاوه که طی هفت سال گذشته در راستای صیانت از نظام و مردم تلاش نمود، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌اللهی به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان زاوه معرفی شد.