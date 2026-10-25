ورزش «برای تونیک» در ابتدا، زیرمجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی، سپس فدراسیون ورزش روستایی، بومی و محلی بود و امروز زیرمجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنیانگذار ورزش "برای تونیک" گفت: من وارد کننده بسیاری از رشته‌های ورزشی به ایران بوده‌ام؛ اما امروز افتخار می‌کنم که رشته برای تونیک را ابداع کردم و در حال صادر کردن آن به تمام دنیا هستم. رشته برای تونیک ۱۵ سال است که در وزارت ورزش و جوانان به رسمیت شناخته می‌شود. این رشته در ابتدا، زیرمجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی، سپس فدراسیون ورزش روستایی، بومی و محلی بود و امروز با افتخار زیرمجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی است.

یاسمن مویدی افزود: "برای تونیک"، رشته‌ای ایرانی است که هر فردی با هر شرایط جسمانی، در هر جنس و در هر صنفی می‌تواند در این رشته فعالیت کند. این رشته نزدیک به ۴۰ سبک زیرمجموعه دارد. ابداع من، بر مبنای کدگذاری حروف الفبای بین المللی بوده است. در هر زبانی، حروف الفبا یک کد عددی دارند. من با الهام از این کد‌های عددی و با الهام از بازی‌ها و حرکات آئینی و سنتی ایران و سایر کشور‌ها به خصوص بازی لی لی ایرانی، توانستم برای تونیک را ابداع کنم.

او گفت: این رشته به صورت بین المللی مورد تائید وزارت ورزش و جوانان است. در حال حاضر مشغول معرفی "برای تونیک" به کمیته المپیک هستیم تا به عنوان یک رشته هویت دار به تمام جهان معرفی شود.