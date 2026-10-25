استاندار گلستان بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی، پایبندی بانک‌ها به تعهدات و انتقال حساب‌های بانکی صنایع و شرکت‌های فعال در استان به شبکه بانکی گلستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی‌اصغر طهماسبی در نشست شورای بانک‌های گلستان با اشاره به پایین بودن میزان تحقق تعهدات بانکی، بر لزوم نظارت مستمر و تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در یک ماه آینده باید بخش عمده‌ای از مصوبات تسهیلاتی اجرایی شود، از بانک‌ها خواست پرونده‌های سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید، کشاورزی و گردشگری را با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف کنند.