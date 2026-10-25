تعاونی‌های زنان، رفع موانع قانونی و متناسب‌سازی الگو‌های تعاونی با ظرفیت‌های جدید اقتصادی و تخصصی زنان در نشستی با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،در این نشست تغییرات جمعیتی و آموزشی زنان کشور و افزایش جمعیت زنان تحصیل‌کرده و متخصص، به‌عنوان یکی از ضرورت‌های تحول در سیاست‌های مرتبط با تعاونی‌های زنان مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت حرکت از الگو‌های محدود و سنتی به سمت ایجاد و توسعه تعاونی‌های زنان در حوزه‌هایی همچون دانش بنیان، صنایع، فعالیت‌های عمرانی، علوم پایه و سایر عرصه‌های تخصص‌محور تأکید شد تا زمینه حضور مؤثرتر زنان متخصص در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم شود تا علاوه بر ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از زنان متخصص، زمینه مشارکت بیشتر بانوان در اشتغال و مشارکت اقتصادی تقویت شود.

در پایان، مقرر شد کارگروهی مشترک با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شود تا ضمن شناسایی تعاونی‌هایی که در حوزه زنان یا با مدیریت زنان فعالیت می‌کنند، به بررسی تجربه تعاونی‌های زنان، ظرفیت‌ها و موانع موجود پرداخته و الگو‌ها و راهکار‌های اجرایی و متناسب با شرایط روز را برای توسعه پایدار تعاونی‌های زنان طراحی و ارائه کند.



