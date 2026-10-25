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مسئولان شهرستان فراهان از شهر زیرزمینی ذلفآباد و محوطه تاریخی آن بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مانور مدیریت بحران جمعیت هلال احمر با محوریت سیل و امداد و نجات شهرستان فراهان، با هدف ارتقای آمادگی تیمهای امدادی و هماهنگی بینبخشی در پاسخ به حوادث غیرمترقبه برگزار شد.
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جشنواره ملی انار و اقوام ایرانی ساوه ۲۷ آبان ماه همزمان با هفته فرهنگی ساوه برگزار میشود.
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ستاد تسهیل شهرستان کمیجان با هدف رفع مشکلات تولید کنندگان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری علاوه بر حضور در این نشست از روند توزیع و کیفیت نان در کمیجان بازدید کرد.
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مسئولان شهرستان فراهان از شهر زیرزمینی ذلفآباد و محوطه تاریخی آن بازدید کردند.