به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مانور مدیریت بحران جمعیت هلال احمر با محوریت سیل و امداد و نجات شهرستان فراهان، با هدف ارتقای آمادگی تیم‌های امدادی و هماهنگی بین‌بخشی در پاسخ به حوادث غیرمترقبه برگزار شد.

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جشنواره‌ ملی انار و اقوام ایرانی ساوه ۲۷ آبان ماه همزمان با هفته فرهنگی ساوه برگزار میشود.

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ستاد تسهیل شهرستان کمیجان با هدف رفع مشکلات تولید کنندگان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری علاوه بر حضور در این نشست از روند توزیع و کیفیت نان در کمیجان بازدید کرد.

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مسئولان شهرستان فراهان از شهر زیرزمینی ذلف‌آباد و محوطه تاریخی آن بازدید کردند.