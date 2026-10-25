چند روز پس از درخواست دولت انگلیس از مردم برای ذخیره آب و غذا، وزیر دفاع این کشور اعلام کرد این کشور باید در طول هزار روز پیش رو برای جنگ آماده باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وس استریتینگ (Wes Streeting) مدعی شده ظرفیت نظامی رو به رشد روسیه و متحدانش می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ آنها را در موقعیتی قرار دهد که به کشور‌های اروپایی حمله کنند.

از سوی دیگر، رئیس جمهور روسیه از کشور‌های اروپایی به علت تلاش برای تهدید جلوه دادن این کشور انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین چند روز پیش، تهدید قلمداد کردن روسیه توسط اروپایی‌ها را نوعی «اسکیزوفرنی سیاسی» توصیف کرده بود.