مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در رویداد رونمایی از کتاب گفت: رویداد « آن ۲۳ هزار نفر » به همت مجموعه کانون پرورش فکری استان و بنیاد هابلیان (خانواده شهدای ترور کشور) در سال گذشته، برنامه ریزی و اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمد مهدی حسین‌پور افزود: در این برنامه حدود ۵۰ نوجوان هنرمند و ادیب استان در کانون پرورش فکری مشغول روایت با قلم و تصویرگری در حوزه شهدای ترور شدند.

وی اظهار کرد: امروز رونمایی از کتابی را داریم که مجموعه‌ای از آثار و تصویرسازی نوجوانان هنرمند است؛ این کتاب می‌تواند گوشه‌ای از مظلومیت این شهدا را نشان دهد.

در این مراسم در کنار رونمایی از این کتاب، از ریحانه شهرکی فرزند شهید شهرکی از شهدای ترور استان سیستان و بلوچستان، تجلیل شد.