تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دهم لیگ برتر با نتیجه ۴ بر صفر مس شهربابک را در ورزشگاه نقش جهان شکست داد و با ۲۰ امتیاز به جایگاه دوم جدول رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک در قالب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۴۵ امروز در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد و در نهایت این شاگردان محرم نوید کیا بودند که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شدند.

در این دیدار مهدی لیموچی در دقیقه ۱۲، کسری طاهری در دقایق ۱۴ و ۵۹ و امید نورافکن در دقیقه ۳۲ گل‌های برتری سپاهان را به ثمر رساندند.

زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفی‌منش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.

سپاهان با این نتیجه هم اکنون ۲۰ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول لیگ قرار گرفت، مس شهر بابک نیز با ۵ امتیاز در جایگاه هجدهم لیگ قرار دارد.