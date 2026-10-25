فوتبال مس شهربابک در هفته دهم لیگ برتر فوتبال، سه امتیاز بازی را به سپاهان واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ؛در هفته دهم لیگ برتر فوتبال، سپاهان و مس شهربابک از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف هم رفتند و در پایان شاگردان نویدکیا با ۴ گل به پیروزی رسیدند.

در این دیدارمهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴ و ۵۹) و امید نورافکن (۳۲) برای سپاهان گلزنی کردند.

زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفی‌منش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.

مس شهربابک با ۵ امتیاز در رتبه هجدهم ایستاد وسپاهان اصفهان با این نتیجه با ۲۰ امتیاز به رده دوم صعود کرد .