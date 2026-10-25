رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان فارس، در شهرستان فسا از ایجاد اولین شهرک رفاه و توانمند سازی اجتماعی کشور در فسا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرک در مکان فعلی بزرگ‌ترین مجتمع خدماتی و توانبخشی کشور با زیربنای ۳۶ هزار مترمربع اجرا خواهد شد.

محمدی افزود: با بیان اینکه عملیات اجرایی این مجتمع که برای نگهداری معلولین و سالمندان از سال ۱۳۸۲ در زمینی به مساحت ۴ هکتار آغاز شده بود پس از گذشت دو دهه با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌کاره رها شده است.