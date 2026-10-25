معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال‌احمر تربت‌حیدریه، از پیدا شدن پیکر فرد مفقودشده در ارتفاعات پیشکوه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سعید فکوری افزود: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی مبنی بر مفقود شدن فردی در ارتفاعات پیشکوه تربت‌حیدریه، تیم تخصصی کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان به محل اعزام شد.

وی گفت: پس از چند ساعت جست‌وجوی نیرو‌های عملیاتی، فرد مفقودشده پیدا شد؛ اما متأسفانه این فرد بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده بود.

رییس هلال‌احمر تربت‌حیدریه ادامه داد: همکاری نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر، هیئت کوهنوردی و نیروی انتظامی، پیکر فرد جان‌باخته به دامنه کوه منتقل و به عوامل مربوطه تحویل داده شد