به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون بهره برداری آب و فاضلاب استان هرمزگان در خبر ۲۰ مرکز خلیج فارس گفت: همه آب شرب، دام‌ها و درختان در شهرستان سیریک از آب شیریکن زیارت تامین می‌شود و این شهرستان هیچ منبع زیر زمینی ندارد.

سیدمیلاد محبی افزود: این امر موجب شده است تا سرانه استفاده آب در این شهرستان بالا باشد و آب بصورت نوبت بندی توزیع شود.

وی گفت: آب شیریکن زیارت با همه توان در حال تسفیه آب در این شهرستان است.

بیشتربخوانید: پیگیری؛ آخرین وضعیت ادارات و خسارت‌های بارندگی در هرمزگان