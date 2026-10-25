تیم فوتبال سپاهان در هفته دهم لیگ برتر مقابل مس شهربابک به پیروزی پرگل رسید.

هفته دهم لیگ برتر، برتری پرگل سپاهان مقابل مس شهربابک

هفته دهم لیگ برتر، برتری پرگل سپاهان مقابل مس شهربابک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و در پایان شاگردان نویدکیا با ۴ گل به پیروزی رسیدند.

مهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴ و ۵۹) و امید نورافکن (۳۲) برای سپاهان گلزنی کردند.

زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفی‌منش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.

سپاهان با این نتیجه با ۲۰ امتیاز به رده دوم صعود کرد و مس نیز با ۵ امتیاز در رتبه هجدهم ایستاد.