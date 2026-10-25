پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال سپاهان در هفته دهم لیگ برتر مقابل مس شهربابک به پیروزی پرگل رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و در پایان شاگردان نویدکیا با ۴ گل به پیروزی رسیدند.
مهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴ و ۵۹) و امید نورافکن (۳۲) برای سپاهان گلزنی کردند.
زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفیمنش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.
سپاهان با این نتیجه با ۲۰ امتیاز به رده دوم صعود کرد و مس نیز با ۵ امتیاز در رتبه هجدهم ایستاد.