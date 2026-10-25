روستای شورجستان آباده سرچشمه خودباوری، تولید و اشتغال

روستای شورجستان آباده سرچشمه خودباوری، تولید و اشتغال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فدایی دهیار روستای شورجستان گفت: روستای شورجستان در ۳۰ کیلومتری شهر آباده قرار دارد و شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامپروری است.

فدایی افزود: این روستا قابلیت‌های گردشگری فراوانی دارد که می‌تواند مقصد گردشگران بسیاری از سراسر کشور باشد و وجود کاروانسرای شاه عباسی بر زیبایی‌های این روستا نیز افزوده است.

او افزود: یکی از اهالی روستا با بازگشت به زادگاه خود مشغول کار در رشته قلم زنی است و قرار است با برگزاری کلاس آموزشی، اهالی روستا را با این هنر دست آشنا کند.

این روستا، سرچشمه خودباوری، تولید و اشتغال برای ساختن آینده‌ای آباد است، آینده‌ای که تکیه بر توانمندی‌های بومی این مناطق دست یافتنی خواهد بود.