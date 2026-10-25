به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای توسعه بازاررسانی محصولات تولیدی زنان روستایی با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال خبر داد.

حمیدرضا کتان‌فروش در حاشیه نشست با بانوان کارآفرین روستایی گفت: با توجه به نقش مهم زنان روستایی در تولید محصولات کشاورزی، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برای عرضه بهتر این محصولات در بازار در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با گسترش خدمات دیجیتال در حوزه کسب‌وکار و بازاررسانی، تلاش می‌کنیم زمینه دسترسی بهتر زنان روستایی به بازار‌های فروش و توسعه کسب‌وکار‌های خرد کشاورزی فراهم شود.

کتان‌فروش تأکید کرد: این نشست در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و دفتر امور زنان این وزارتخانه و با هدف تقویت حضور زنان روستایی در بازار و افزایش ظرفیت عرضه محصولات تولیدی آنان برگزار شده است.