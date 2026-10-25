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حاجیه خانم معصومه عرب مادر شهید محمود عرب در ۸۳ سالگی پس از یک دوره بیماری به دیدار معبود شتافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر این مادر شهید، عصر امروز از محله لودریچه دولت آباد به طرف امامزاده ابراهیم ابن موسی بن جعفر علیه السلام (امانراده نرمی) تشییع و در جوار پیکر فررند شهیدش خاکیپاری شد.
شهید محمود عرب سرباز نیروی انتظامی و متولد اردیبهشت ۱۳۴۰ است که در ۷ مهر ۱۳۶۲ در بانه کردستان عراق در درگیری با ضد انقلاب با گلوله مستقم منافقین به درجه رفیع شهادت رسید و در گلزار شهدای محله نرمی خاکسپاری شد.
مراسم سومین و هفتمین روز مادر شهید عرب ۵ شنبه بعدازظهر در مسجد الرسول (ص) و حسینیه امام خمینی (ره) محله لودریچه دولت آباد برگزار میشود.