به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر این مادر شهید، عصر امروز از محله لودریچه دولت آباد به طرف امامزاده ابراهیم ابن موسی بن جعفر علیه السلام (امانراده نرمی) تشییع و در جوار پیکر فررند شهیدش خاکیپاری شد.

شهید محمود عرب سرباز نیروی انتظامی و متولد اردیبهشت ۱۳۴۰ است که در ۷ مهر ۱۳۶۲ در بانه کردستان عراق در درگیری با ضد انقلاب با گلوله مستقم منافقین به درجه رفیع شهادت رسید و در گلزار شهدای محله نرمی خاکسپاری شد.

مراسم سومین و هفتمین روز مادر شهید عرب ۵ شنبه بعدازظهر در مسجد الرسول (ص) و حسینیه امام خمینی (ره) محله لودریچه دولت آباد برگزار می‌شود.