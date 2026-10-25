



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آقای امیر رئوف ، مدیرکل صداوسیمای فارس به مناسبت قهرمانی غلامرضا فرخی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان پیام تبریکی صادر کرد .

در متن این پیام آمده است :

کسب مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از سوی غلامرضا فرخی، کشتی‌گیر شایسته و پرافتخار شیرازی، یک بار دیگر جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ایران‌زمین را به تصویر کشید. این قهرمانی ارزشمند، ثمره سال‌ها تلاش، خودباوری و ایستادگی است که با اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، شادی و غرور را به قلب میلیون‌ها ایرانی هدیه کرد.

اینجانب، صمیمانه این موفقیت را به غلامرضا فرخی و خانواده گرامی ایشان، جامعه ورزش و مردم شریف استان فارس تبریک می‌گویم.

بی‌تردید، درخشش این جوان شایسته شیرازی در آوردگاه جهانی، یکبار دیگر اثبات کرد که استعداد‌های ناب این سرزمین، با تکیه بر پشتکار، ایمان و توکل نام ایران عزیز را در جهان همواره طنین انداز می‌کند.