در نشست هم اندیشی اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت سنندج، مطلبات و درخواست‌های فعالان این حوزه برای پیشبرد اهداف و ارتقای خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این مراسم از برنامه‌ریزی برای تقویت مشارکت خیرین ملی و توسعه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت در استان کردستان خبر داد.

فرهانچی گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از ظرفیت خیرین ملی را به استان‌هایی مانند کردستان اختصاص دهیم.

وی در ادامه ورود خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد به حوزه‌هایی مانند پیشگیری، بازتوانی و خدمات مرتبط با سالمندان را ضروری دانست و تأکید کرد: مشارکت خیرین در این حوزه‌ها می‌تواند در تقویت وارتقای خدمات سلامت تاثیرگذار باشد.

در این نشست اعضای سازمان‌های مردم نهاد استان نیزبه بیان مشکلات ودغدغه‌های خود برای ارتقای زیرساخت‌ها وخدمات حوزه سلامت پرداختند.