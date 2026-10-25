معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از تائید و ارسال ۱۱ پرونده ثبت آثار ناملموس به کمیته ثبت ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید روح‌الله سید العسگری گفت: جلسه کمیته ثبت آثار تاریخی ناملموس استان اصفهان، با حضور تمامی اعضای کمیته و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست، پرونده‌های پیشنهادی برای ثبت در فهرست آثار ملی ناملموس بر اساس قوانین و مقررات، ضوابط ثبت و مستندات ارائه‌شده موردبررسی کارشناسی قرار گرفت و مواردی همچون مهارت پخت غذای یخمه‌ترش از شهر اصفهان، مهارت پخت نان گلی از شهر خمینی‌شهر، مهارت پخت نان مغزه‌ای، روستای اسحاق‌آباد کاشان، نخل‌بندی و نخل‌گردانی شهر طاد فلاورجان، مراسم شب هفت امام شهر وزوان، آیین نخل‌گردانی روستای ورکان کاشان، آداب شبیه‌خوانی ۷۲ تن شهر فلاورجان، تعزیه خانگی شهر فلاورجان تائید شد.

سید العسگری افزود: همچنین مواردی ازجمله شام غریبان روستای هویزه کوهپایه، تعزیه دیر راهب شهر فلاورجان و تعزیه بارگاه شام شهر فلاورجان ازجمله موارد دیگری بود که در این نشست موردبررسی و تائید قرار گرفت.

او تصریح کرد: مستندات پرونده‌های تأییدشده پس از تکمیل مراحل اداری، برای طرح در کمیته ثبت ملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شود.