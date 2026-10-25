به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدی افزود: طرح پارک شهری به مراحل پایانی اجرا رسیده و ساختمان جدید شهرداری نیز با هدف بهبود زیرساخت‌های اداری و ارتقای خدمات‌رسانی در حال احداث است.

وی همچنین با اشاره به احداث میدان پیامبر در سال ۱۴۰۴ گفت: اجرای این طرح در ساماندهی ترافیک و کاهش زمان عبور و مرور در محدوده مربوطه نقش مؤثری داشته است.

شهردار احمدآباد مستوفی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برشمرد و گفت: در یک سال گذشته سه زمین چمن مصنوعی در این شهر احداث شده است.

محمدی افزود: زمین چمن ورزشگاه تختی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بهسازی شده و با برخورداری از استانداردهای لازم، مورد تأیید برای برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ۲ زمین چمن مصنوعی محلی نیز با مساحت‌های ۶۰۰ و یک‌هزار مترمربع احداث شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

شهردار احمدآباد مستوفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای سبز گفت: حدود پنج‌هزار اصله درخت در سطح شهر کاشته شده و توسعه روش‌های نوین آبیاری با هدف کاهش مصرف آب و هزینه‌های نگهداری فضای سبز در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی افزود: اجرای آبیاری مکانیزه و قطره‌ای، ضمن کاهش مصرف آب، به مدیریت بهتر منابع و افزایش بهره‌وری در نگهداری فضای سبز کمک کرده است.

وی بهسازی روشنایی معابر را نیز از اقدامات مدیریت شهری برای افزایش ایمنی تردد شهروندان و بهبود سیمای شهری عنوان کرد.

شهردار احمدآباد مستوفی با اشاره به توسعه امکانات خدماتی اظهار کرد: در این دوره ۱۶ دستگاه خودروی سبک، نیمه‌سنگین و سنگین به ناوگان شهرداری افزوده شده که بخشی از هزینه تأمین آن‌ها از محل اعتبارات استانی و بخشی از منابع شهرداری پرداخت شده است.

محمدی همچنین از افزایش تعداد خودروهای آتش‌نشانی از سه دستگاه به ۶ دستگاه خبر داد و گفت: تجهیزات ایستگاه دوم آتش‌نشانی در بخش جنوبی شهر نیز تقویت شده است.