مجموعه‌ عکس مهدی الله‌بیگی، عکاس خبری و هنری با محوریت جست‌وجوی پیکر رادین در کرج ، در جشنواره سراسری روزنامه‌نگاران و عکاسان کشور به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، .الله‌بیگی در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان با تشریح فعالیت‌های خود در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، ثبت تصویری رویدادها و بازتاب تجربه مردم در روزهای بحرانی را از مسئولیت‌های مهم عکاسان خبری و مستقل دانست و گفت: تلاش کردم با حضور در صحنه و ثبت لحظه‌ها، تصویری مستند از شرایط حاکم بر جامعه و رنج‌ها و ایثار مردم ارائه کنم.

وی با اشاره به مجموعه‌عکس برگزیده خود افزود: این اثر، روند جست‌وجوی پیکر رادین در منطقه مهرویلا در کرج را روایت می‌کند و تلاش دارد لحظات و ابعاد انسانی این رویداد را در قالب تصاویری پیوسته به مخاطب منتقل کند.

این عکاس خبری درباره پیشینه علاقه‌مندی خود به عکاسی نیز گفت: علاقه من به این حرفه از دوران کودکی و با تأثیرپذیری از پدرم شکل گرفت؛ پدرم در دوران جنگ با دوربین لایکا در جبهه عکاسی می‌کرد و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های ثبت‌شده او، زمینه علاقه‌مندی من به دوربین و ثبت رویدادها را فراهم کرد.

الله‌بیگی دشواری‌های عکاسی در شرایط جنگی را از چالش‌های این حرفه برشمرد و اظهار کرد: عکاس در چنین موقعیت‌هایی باید ضمن توجه به محدودیت‌های امنیتی و شرایط دشوار حضور در محل حادثه، لحظه‌هایی را ثبت کند که بتوانند در آینده به درک دقیق‌تر رویدادها کمک کنند.

وی با اشاره به حادثه پل و شرایط دشوار پس از آن ادامه داد: در زمان وقوع حادثه، تعدادی از فعالان رسانه‌ای در محل حضور داشتند و تصاویر ثبت‌شده از آن روز، بخشی از روایت انسان‌هایی است که هرکدام زندگی، امید و سرنوشتی داشته‌اند. هم‌زمان، بسته بودن یکی از تونل‌ها و ضرورت مدیریت مسیر تردد، شرایط را برای مردم و خانواده‌هایی که نگران سرنوشت عزیزانشان بودند، دشوارتر کرده بود.

این عکاس البرزی تأکید کرد: عکس‌های ثبت‌شده از حوادث، صرفاً مستنداتی از یک لحظه نیستند؛ این تصاویر می‌توانند به بخشی از حافظه تاریخی جامعه تبدیل شوند و برای نسل‌های آینده، ابعاد انسانی و اجتماعی رویدادها را بازگو کنند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار این رویداد در محدوده بازار شهید بهشتی تهران، ابراز امیدواری کرد با پیگیری و هماهنگی شورای عکاسی استان، زمینه نمایش این آثار در البرز نیز فراهم شود تا مخاطبان استان بتوانند روایت تصویری عکاسان از این رویدادها را از نزدیک ببینند.

این عکاس خبری ، ماندگاری تصاویر مستند از جنگ و حوادث انسانی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ثبت این لحظه‌ها، فرصتی برای حفظ روایت‌های تاریخی و انتقال تجربه‌های مردم به نسل‌های آینده است.