بیست و ششمین نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بررسی آخرین وضعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان‌های چادگان، جرقویه و لنجان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این نشست به اولویت‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌ها در این نشست پیگیری شد.

مهدی جمالی نژاد افزود: براساس قانون بانک‌ها مکلف هستند تسهیلات را به خانواده‌ها ارائه دهند، اما این روند به کندی پیش می‌رود و معاونت اقتصادی استانداری این چالش را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: وضعیت جمعیتی شهرستان‌های چادگان و جرقویه در استان از سایر مناطق به نسبت بهتر بوده، اما هنوز مشکلات وجود دارد و باید معافیت‌های پیش بینی شده در قانون به ویژه برای بانوان لحاظ شود و با هرگونه کم کاری در این بخش برخورد خواهد شد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مکلف هستند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی و امتیاز‌ها و مشوق‌های لازم را به نیرو‌های انسانی ارائه دهند و شهروندان شکایت را می‌توانند به دفتر بازرسی استانداری اعلام کنند.