استاندار آذربایجان‌ غربی از پیگیری برای توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی خبر داد و دریافت مجوز صادرات سیب ایران به عراق و فراهم شدن زمینه صادرات به کشورهای جدید را از اقدامات حمایتی برای تولیدکنندگان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در جریان سفر به مهاباد و بازدید از باغ تولیدکننده نمونه سیب استان در روستای خونقله، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات صادرات به هند را از جمله چالش‌های پیش روی بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گسترش بازار‌های صادراتی افزود: دریافت مجوز صادرات سیب ایران به عراق و فراهم شدن زمینه صادرات محصولات کشاورزی به کشور‌های جدید، از جمله اقداماتی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان و رونق بازار محصولات کشاورزی دنبال می‌شود.

وی تکمیل زیرساخت‌های نگهداری، سورتینگ و بسته‌بندی را ضروری دانست و تصریح کرد: توسعه این زیرساخت‌ها، ضمن افزایش ماندگاری محصولات، زمینه تنظیم بازار داخلی و ارتقای توان صادراتی استان را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در بخش‌های کشاورزی، معدن و گردشگری، سرمایه انسانی را مهم‌ترین پشتوانه توسعه استان دانست و بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تقویت تولید و رونق اقتصادی تأکید کرد.

در این بازدید، کوروش کریمی، تولیدکننده نمونه سیب استان نیز با تأکید بر ضرورت توسعه باغداری نوین، بهره‌گیری از دانش روز و استفاده از تجربه کشور‌های پیشرو، اظهار کرد: توسعه باغ‌های پاکوتاه و به‌کارگیری روش‌های علمی می‌تواند به افزایش تولید و ارتقای جایگاه کشاورزی منطقه کمک کند.

کریمی با اشاره به ظرفیت‌های باغداری در مهاباد و پیشرفت‌های این بخش در کشور ترکیه، بر لزوم الگوبرداری از تجربه‌های موفق و حمایت بیشتر از کشاورزان برای دستیابی به ظرفیت‌های واقعی بخش کشاورزی تأکید کرد.