به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دور دوم انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری برزیل امروز برگزار می‌شود در دور دوم انتخابات، لولا داسیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل با «فلاویو بولسونارو» فرزند رئیس جمهور سابق این کشور که به علت تلاش برای کودتا درزندان بسر می‌برد رقابت می‌کنند.

در دور نخست انتخابات، بولسونارو با کسب ۴۷.۰۳ درصد آرا در جایگاه نخست و لولا دا سیلوا با ۴۵.۱۶ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. مقامات برزیل امریکا را به حمایت از بولسونارو نامزد راستگرای این انتخابات متهم کرده‌اند.

حامیان داسیلوا می‌گویند پیروزی بولسونارو به معنی بازگشت فاشیسم و واگذاری منابع این کشور به امریکاست. روابط دولت داسیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل با آمریکا بر سر موضوعاتی از جمله تعرفه‌های تجاری و پرونده قضایی بولسونارو در ماه‌های گذشته پر تنش بوده است. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بیش از یک میلیون نفر از هواداران داسیلوا، تظاهرات و تجمع انتخاباتی برگزار کردند