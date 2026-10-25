مراسم سوگواری چهارمین سالگرد هتک حرمت آستان مقدس حضرت شاهچراغ و یادبود شهدای حمله تروریستی به این حرم مطهر، دوشنبه ۴ آبان در شبستان امام خمینی این حرم مطهر برگزار می‌شود.

فردا ، چهارمین سالگرد حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)

فردا ، چهارمین سالگرد حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم سوگواری چهارمین سالگرد هتک حرمت آستان مقدس حضرت شاهچراغ و یادبود شهدای حمله تروریستی به این حرم مطهر، دوشنبه ۴ آبان در شبستان امام خمینی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین احمد پناهیان، مرثیه‌سرایی حاج میثم مطیعی و تلاوت قرآن کریم توسط حاج حمیدرضا احمدی‌وفا برگزار می‌شود.

این برنامه که در راستای بزرگداشت یاد شهدای جان‌برکف حمله تروریستی به حرم مطهر برگزار می‌شود، با اجرای قطعه «غروب حرم» توسط گروه سرود فرزندان ایران همراه است.

این مراسم با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت شاهچراغ برگزار خواهد شد.

در حملهٔ مسلحانه و تروریستی به حرم شاه‌چراغ که عصر ۴ آبان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، ۱۳ نفر شهید و بیش از سی نفر زخمی شدند.