یک کارشناس مسائل سیاسی و دینی با انتقاد از سازوکار تصمیم‌گیری در سازمان ملل متحد، گفت: نفوذ قدرت‌های بزرگ در این سازمان و اختیارات ویژه برخی کشورها در شورای امنیت، از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت و برخورداری برابر ملت‌ها از حقوق بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز البرز ، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمد جابر انصاری در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان و هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، عملکرد این نهاد در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی را مورد نقد قرار داد و اظهار کرد: انتظار می‌رود سازمان ملل در پیشگیری از جنگ‌ها، مقابله با تجاوز و حمایت از حقوق ملت‌ها نقشی مؤثر ایفا کند؛ اما عملکرد آن در برخی بحران‌ها، تردیدهایی درباره میزان کارآمدی و استقلال این نهاد به وجود آورده است.

وی با اشاره به تحولات غزه و پیامدهای انسانی جنگ برای مردم، به‌ویژه زنان و کودکان، افزود: ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ اقدامات مؤثر و متناسب با ابعاد این بحران، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری و نحوه اجرای مسئولیت‌های بین‌المللی را برجسته می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی، امتیازات ویژه اعضای دائم شورای امنیت را از موضوعات قابل‌تأمل در ساختار سازمان ملل دانست و گفت: هنگامی که قدرت تصمیم‌گیری میان کشورها به‌صورت برابر توزیع نشده باشد، تحقق عدالت در روابط بین‌الملل نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شود.

انصاری در ادامه، با اشاره به موضوع سلاح‌های هسته‌ای و حملات اتمی آمریکا به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، اظهار کرد: تفاوت رویکرد قدرت‌های هسته‌ای در قبال کشورهای دیگر، پرسش‌هایی درباره معیارهای حاکم بر سیاست‌های جهانی و نحوه برخورد با موضوعات هسته‌ای ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: حضور در سازمان ملل به معنای پذیرش بی‌چون‌ و چرای ساختار یا عملکرد آن نیست؛ بلکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت‌های این نهاد برای طرح مواضع خود، دفاع از حقوق ملت ایران و رساندن دیدگاه‌هایش به جامعه جهانی بهره ببرد.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین با انتقاد کاربرد دوگانه مفاهیمی مانند حقوق بشر و استعمار در سیاست‌های بین‌المللی تصریح کرد: ارزیابی دولت‌ها و نهادهای جهانی باید بر پایه عملکرد عملی آنها انجام شود، نه صرفاً شعارها و مواضع اعلام‌شده. تجربه تاریخی ملت‌های تحت استعمار نیز نشان می‌دهد که برخی سیاست‌ها، برخلاف ادعاهای اولیه، به بهره‌کشی و غارت منابع انجامیده‌اند.

انصاری در پایان، حمایت مؤثر از غیرنظامیان، مقابله با خشونت و تبعیض و دفاع از حقوق ملت‌ها را از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد نهادهای بین‌المللی دانست و گفت: ایران می‌تواند در کنار بیان انتقادهای خود، از حضور در سازمان ملل برای پیگیری منافع ملی و تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در سطح جهانی استفاده کند.