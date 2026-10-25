بررسی طرحهای مسکن شهر امیرکبیر و مهاجران؛
تحویل زمین به دهکهای یک تا چهار برای ساخت مسکن خودساز
در نشست قرارگاه مسکن ملی استان مرکزی تحویل زمین به دهکهای یک تا چهار برای ساخت مسکن خودساز تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست قرارگاه مسکن ملی استان در خصوص اجرای طرحهای شهر جدید امیرکبیر و مهاجران بحث و بررسی شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در این نشست گفت: متقاضیانی که رقم آورده آنها تاکنون اندازه پروژه پیشرفت نداشته و طبق قانون ما نمیتوانیم آنها را حذف کنیم، قرار شد بر اساس توافق نامه بین وزارت مسکن و بنیاد مسکن کشور، سایتهایی توسط استان به بنیاد مسکن کشور داده شود و در آن مسکن محرومین احداث شود.
قدرت الله اَبک افزود: این متقاضیان میتوانند هم از امتیاز بلاعوض بنیاد مسکن و هم از وام پنج درصدی که در اختیار بنیاد مسکن هست، استفاده کنند.
او گفت: در این نشست مصوب شد متقاضیانی که در بازه دهکهای یک تا چهارم قرار میگیرند، چنانچه تمایل داشته باشند میتوانند بصورت خودساز با تحویل زمین و در چارچوب وامی که قرار شده بانک از قرارداد مشارکت مَدنی شرکتهای پیمانکاری جدا کند، به صورت خودساز احداث کند و یا در صورت تمایل در قالب مسکن محرومین سایتی مجزا مشخص شده و از آن استفاده کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: در این نشست همچنین در خصوص مشکلاتی که پیمانکاران داشتند و بحث بانکها و هماهنگیهایی که بایستی انجام شود، مطرح شد.
اَبک از متقاضیان خواست در بحث آورده خود به ما کمک کنند و این اعتماد از طریق متقاضیان وجود داشته باشد تا در کوتاهترین زمان این واحدها تحویل متقاضیان شود.