به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست قرارگاه مسکن ملی استان در خصوص اجرای طرح‌های شهر جدید امیرکبیر و مهاجران بحث و بررسی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در این نشست گفت: متقاضیانی که رقم آورده آنها تاکنون اندازه پروژه پیشرفت نداشته و طبق قانون ما نمی‌توانیم آنها را حذف کنیم، قرار شد بر اساس توافق نامه بین وزارت مسکن و بنیاد مسکن کشور، سایت‌هایی توسط استان به بنیاد مسکن کشور داده شود و در آن مسکن محرومین احداث شود.

قدرت الله اَبک افزود: این متقاضیان می‌توانند هم از امتیاز بلاعوض بنیاد مسکن و هم از وام پنج درصدی که در اختیار بنیاد مسکن هست، استفاده کنند.

او گفت: در این نشست مصوب شد متقاضیانی که در بازه دهک‌های یک تا چهارم قرار می‌گیرند، چنانچه تمایل داشته باشند می‌توانند بصورت خودساز با تحویل زمین و در چارچوب وامی که قرار شده بانک از قرارداد مشارکت مَدنی شرکت‌های پیمانکاری جدا کند، به صورت خودساز احداث کند و یا در صورت تمایل در قالب مسکن محرومین سایتی مجزا مشخص شده و از آن استفاده کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: در این نشست همچنین در خصوص مشکلاتی که پیمانکاران داشتند و بحث بانک‌ها و هماهنگی‌هایی که بایستی انجام شود، مطرح شد.

اَبک از متقاضیان خواست در بحث آورده خود به ما کمک کنند و این اعتماد از طریق متقاضیان وجود داشته باشد تا در کوتاه‌ترین زمان این واحد‌ها تحویل متقاضیان شود.