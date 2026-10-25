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مراسم تقدیر از بهرهبرداران برتر زیربخش زراعی استان تهران به میزبانی سازمان جهادکشاورزی شهرستان ری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت را از مهمترین اولویتهای سال زراعی جدید برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه سامانههای نوین آبیاری، استفاده از ارقام زودرس و کمآببر و بهرهگیری از ظرفیت پساب تصفیهشده باید با جدیت دنبال شود.
جبرئیل برادری با اشاره به نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: افزایش بهرهوری، مدیریت منابع آب و خاک، توسعه کشتهای گلخانهای و تأمین به موقع نهادهها از محورهای اصلی برنامههای این سازمان در سال زراعی جدید است.
وی تأمین بهموقع نهادهها، تقویت پوشش بیمهای، توسعه خدمات فنی و مهندسی و رفع موانع تولید را از الزامات حمایت از کشاورزان دانست و افزود: برای حفظ انگیزه تولیدکنندگان و اقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، باید زمینه دسترسی به نهادهها و خدمات مورد نیاز آنان فراهم شود.