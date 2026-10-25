به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت را از مهم‌ترین اولویت‌های سال زراعی جدید برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، استفاده از ارقام زودرس و کم‌آب‌بر و بهره‌گیری از ظرفیت پساب تصفیه‌شده باید با جدیت دنبال شود.

جبرئیل برادری با اشاره به نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع آب و خاک، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تأمین به‌ موقع نهاده‌ها از محورهای اصلی برنامه‌های این سازمان در سال زراعی جدید است.

وی تأمین به‌موقع نهاده‌ها، تقویت پوشش بیمه‌ای، توسعه خدمات فنی و مهندسی و رفع موانع تولید را از الزامات حمایت از کشاورزان دانست و افزود: برای حفظ انگیزه تولیدکنندگان و اقتصادی شدن فعالیت‌های کشاورزی، باید زمینه دسترسی به نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز آنان فراهم شود.