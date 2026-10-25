مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت، از اجرای سرشماری زنبورستان‌های این شهرستان همزمان با سراسر کشور خبر داد و بر ضرورت مشارکت زنبورداران در ثبت اطلاعات کلنی‌ها و رعایت ممنوعیت جابه‌جایی زنبورستان‌ها تا ۲۵ آبان‌ماه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسروری‌فر اظهار کرد: عملیات سرشماری زنبورستان‌های شهرستان از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. این طرح با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت زنبورداری، تعداد کلنی‌ها، میزان تولیدات، نوع ملکه و سایر شاخص‌های مرتبط اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش زنبورداری، از زنبورداران شهرستان خواست با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی محل استقرار زنبورستان خود، نسبت به ثبت و تکمیل فرم خوداظهاری اقدام کنند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت همچنین خاطرنشان کرد: در طول مدت اجرای سرشماری، هرگونه مهاجرت و جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع است و رعایت این محدودیت از سوی زنبورداران برای اجرای صحیح طرح و ثبت اطلاعات دقیق ضروری خواهد بود.

وی در پایان بر همکاری زنبورداران با کارشناسان و مراکز خدمات جهادکشاورزی تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال بهره‌برداران در اجرای این طرح ملی شد.